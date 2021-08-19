7-й трамвайный маршрут закроют в Ижевске 22 августа в связи с ремонтом путей

Фото: архив КП
22 августа в столице Удмуртии закроют движение трамвайных маршрутов №1, №7 и №10 на участке от остановки «Магазин «Океан» до остановки «Кинотеатр «Аврора». Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», изменения связаны с ремонтом трамвайных путей.
Движение организуют следующим образом:
- Маршрут №1: улица Московская – улица Магистральная – Центр- улица К. Маркса – улица Кирова – улица Тимирязева;
- Маршрут №10: улица Ворошилова – улица Ленина – Центр;
- Маршрут №7: закрыт в течение всего дня.
Транспортная компания приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что владельцы ежемесячных проездных билетов на трамвай могут воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе. Напомним, всего в этом году планируют заменить 3,5 км трамвайных путей.
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