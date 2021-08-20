За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 220 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 августа в Удмуртии выявлено 220 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 48 детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

202 человека выздоровели, их выписали.

5 629 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 287 - в состоянии средней степени тяжести, 323 – в тяжелом состоянии.

Всего на 20 августа в Удмуртии зарегистрировано 44 094 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 35 991 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 424 смерти.

Вакцинировано 325 770 жителей Удмуртии. Из них 268 943 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 13 415 человек.

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