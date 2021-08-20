Еще один переход через железную дорогу появится в Первомайском районе Ижевска

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В районе улицы Коммунаров в Первомайском районе Ижевска к 2022 году появится дополнительный переход через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Решение об установке перехода приняли на встрече представителей администрации Первомайского района и Горьковской железной дороги. Благоустройство возьмет на себя муниципалитет.
Напомним, сейчас идет установка нового ограждения вдоль железнодорожных путей на перегоне Ижевск – Позимь (пер. Железнодорожный) в районе школы № 65. Работы предположительно завершат в третьем квартале этого года. Пешеходный переход на этом участке оборудуют резинокордовым настилом и тактильными наземными указателями.
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