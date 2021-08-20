Последние новости Ижевска на 20 августа 2021 года: эвакуация ижевчан из лагеря на юге и прогнозы синоптиков на осень

Фото: Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 20 августа. За окном ясная и жаркая погода: +23 градуса. А на «Комсомолке» – обзор новостей минувшего дня.

Днем, кстати, по разным прогнозам ожидается +32..+36 градусов.

– Бывший министр строительства Удмуртии Иван Ястреб признал факт получения взятки

– Дом в Удмуртии, имеющий более 60 % износа, признали пригодным для проживания

– 30% учителей Удмуртии получили вакцину от коронавируса

– На ремонт мостов в Удмуртии выделят 200 млн рублей из федерального бюджета

– Более двух тысяч жителей деревни под Ижевском остались без горячей воды на месяц

– В Ижевске ввели временный запрет на ликвидацию пешеходных переходов

– 7-й трамвайный маршрут закроют в Ижевске 22 августа

– 33-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве 53-летнего собутыльника

Перейдем к подробным новостям:

КАК ГРУППУ ДЕТЕЙ ИЗ ИЖЕВСКА ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ ЛАГЕРЯ НА АЗОВСКОМ МОРЕ

Фото: Юля Семакина

Сильные ливни и порывистый ветер захватили юг России на прошлой неделе из-за мезоциклона над Черным морем. Количество выпавших осадков в августе превысило норму в 3,5 раза, местами – в девять раз. Жителей и туристов эвакуировали из особенно пострадавших районов. Среди них оказалась и группа детей из Ижевска, которая отдыхала в лагере на Азовском море. Очевидцы поделились фото и видео бушующей стихии.

КАКОЙ БУДЕТ ОСЕНЬ И КОГДА ПРИДУТ МОРОЗЫ

Собрали мнения синоптиков, Яндекс.Погоды и Гисметео в одном месте Фото: Архив «КП» в Ижевске

С середины мая жители Удмуртии читали предупреждения об аномально жаркой погоде. МЧС неустанно боролись с пожарами, а люди пытались охладиться у водоемов. В середине августа днем столбик термометра также не опускался ниже +30 °C. «Комсомолка» решила узнать, чего ждать от погоды в республике этой осенью.

РАБОТЫ УДМУРТСКИХ ФОТОГРАФОВ, КОТОРЫЕ УВИДЕЛ ВЕСЬ МИР

Фотография «Радость» принимала участие в выставке от премии BICFP «Босиком по лету». Снимок сделан в коттеджном поселке Сосновый Фото: Ксения Лысенкова

19 августа отмечался Всемирный день фотографии. В честь праздника «Комсомолка» собрала кадры талантливых фотографов нашего края, которые были опубликованы в известных изданиях федерального и мирового уровня. Кроме того, некоторые из работ номинированы на международные премии.

ВЕРНУТ ЛИ «ЛЕНИНКЕ» В ИЖЕВСКЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ ОГРАДУ

Фото: vk.com/antey18

Не так давно ижевчан возмутил снос исторической чугунной ограды около Национальной библиотеки Удмуртии, которая была установлена еще в середине 1950-х годов. Городская администрация сообщила, что демонтировать забор без повреждений было невозможно – однако ограду обещали переплавить в идентичную старой и вернуть на место. Но спустя время на месте ограды появились бордюры.

СУПРУГИ БАБАЙЛОВЫ ИЗ ИЖЕВСКА – «СЕМЬЯ ГОДА»

Семья Бабайловых

Семья Бабайловых из Ижевска победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Как сообщает пресс-служба Минсоцтруда Удмуртии, у Андрея Геннадьевича и Любови Михайловны 15 детей и 15 внуков.