Поиграл со спичками: в Воткинском районе Удмуртии из-за детской шалости сгорело домохозяйство

Фото: администрация Воткинского района

18 августа в 14:10 в пост пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревне Ольхово в Воткинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации района, возгорание устроил 10-летний мальчик, оставленный без присмотра «буквально на 10 минут».

«К месту вызова незамедлительно выехала оперативная группа Воткинского пожарно-спасательного гарнизона для выяснения обстоятельств пожара. Из объяснения хозяев дома стало ясно, что мальчика 2013 года рождения оставили одного буквально на 10 минут. В результате шалости ребенка со спичками произошло возгорание надворных построек, а впоследствии и дома, расположенного в нескольких метрах», - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 114 кв. метров.

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