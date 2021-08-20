Выездной пункт вакцинации от коронавируса 21 августа посетит три точки в Ижевске

Фото: Ильяс Бекмансуров

Завтра, 21 августа, на улицах Удмуртии вновь будет работать выездной пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщил в своих социальных сетях мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, прививку можно будет поставить в трех точках города.

«На открытых пунктах горожане (18+) смогут поставить вакцины «Спутник V» - 1 и 2 компонент, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». Перед прививкой - обязательный осмотр врача-терапевта. Не забудьте взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС», - пишет городской глава.

Расписание работы пункта следующее:

- c 10:00 до 12:00 в микрорайоне улицы И. Закирова (с торца дома №18 у ЦТП)

- с 13:00 до 15:00 в микрорайоне улицы Берша (у домов №4 и 6)

- с 16:00 до 18:00 в микрорайоне Столичный (у дома на Воткинском шоссе, 45).

Напомним, за сутки в Удмуртии зафиксировали 220 новых случаев заболевания коронавирусом – повторен зимний антирекорд.

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