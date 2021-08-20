Более 16 тысяч жителей Удмуртии покусали клещи с начала года

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Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии опубликовала данные мониторинга за обращаемостью населения в больницы по поводу присасывания клещей. Сообщается, что с начала года с жалобами на присасывание клещей обратилось 16 346 человек, в том числе 2 829 детей.

«Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в городах: Ижевске – 52,1% (8518 случаев), Воткинске – 6,3% (1024 случая), г.Глазове – 4,6% (753 случая), г.Можге – 4% (658 случаев) и районах: Можгинском – 3,4% (563 случая), Кезском – 2,5% (405 случаев), Игринском – 2,4% (401 случай), Увинском – 2,2% (356 случаев), Шарканском – 2% (329 случаев)», - говорится в сообщении.

В Ижевске клещи чаще всего присасывались в парке Кирова и на городских кладбищах.

С начала года энцефалитом заболели 25 жителей Удмуртии, в том числе 4 ребенка. Клещевой боррелиоз подтвердился у 30 человек, в том числе у одного ребенка.

«По фактам нарушений при проведении акарицидных обработок, отсутствия своевременного контроля качества проведенной обработки Управлением на юридических и должностных лиц составлено более 20 протоколов об административном правонарушении, вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 50 000 рублей», - сообщает пресс-служба.

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