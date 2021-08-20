На 30 тысяч рублей оштрафовали владельца пилорамы в Удмуртии

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Прокуратура Игринского района Удмуртии проверила деятельность местного предпринимателя на предмет соблюдения правил постановки на учет пунктов приема и переработки древесины. Как сообщает пресс-служба ведомства, на владельца пилорамы составили административный протокол.

«В нарушение Закона УР «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Удмуртской Республики», предприниматель не осуществил постановку на учет пункта приема и переработки древесины, расположенного в п. Игра, посредством подачи заявки в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР», - говорится в сообщении.

Прокурорским постановлением предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Нарушения были устранены.

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