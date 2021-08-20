Карта распространения коронавируса на 20 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 20 августа в Удмуртии заболели ковидом 220 человек. 14 человек скончались, 202 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 20 675
Глазов — 2 098
Воткинск — 1 893
Можга — 2 408
Сарапул — 1 660
Завьяловский район — 2 160
Алнашский район — 735
Балезинский район — 811
Вавожский район — 404
Воткинский район — 537
Глазовский район — 438
Граховский район — 290
Дебесский район — 334
Игринский район — 1 060
Камбарский район — 438
Каракулинский район — 263
Кезский район — 446
Кизнерский район — 439
Киясовский район — 345
Красногорский район — 475
Малопургинский район — 563
Можгинский район — 503
Сарапульский район — 508
Селтинский район — 345
Сюмсинский район — 496
Увинский район — 1 518
Шарканский район — 722
Юкаменский район — 399
Якшур-Бодьинский район — 576
Ярский район — 342
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