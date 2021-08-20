Карта распространения коронавируса на 20 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 20 августа в Удмуртии заболели ковидом 220 человек. 14 человек скончались, 202 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 20 675

Глазов — 2 098

Воткинск — 1 893

Можга — 2 408

Сарапул — 1 660

Завьяловский район — 2 160

Алнашский район — 735

Балезинский район — 811

Вавожский район — 404

Воткинский район — 537

Глазовский район — 438

Граховский район — 290

Дебесский район — 334

Игринский район — 1 060

Камбарский район — 438

Каракулинский район — 263

Кезский район — 446

Кизнерский район — 439

Киясовский район — 345

Красногорский район — 475

Малопургинский район — 563

Можгинский район — 503

Сарапульский район — 508

Селтинский район — 345

Сюмсинский район — 496

Увинский район — 1 518

Шарканский район — 722

Юкаменский район — 399

Якшур-Бодьинский район — 576

Ярский район — 342

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