Карта распространения коронавируса 21 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Борьба продолжается Фото:unsplash.com
На утро 21 августа в Удмуртии заболел ковидом еще 221 человек. Это новый антирекорд нашей республики.
Коварную болезнь смогли победить 238 жителей региона. К сожалению, 14 человек скончались.
Подробнее о статистике по городам и районам:
Ижевск — 20 792 (+117 к 20 августа 2021 года)
Глазов — 2 141 (+43)
Воткинск — 1 924 (+31)
Можга — 2 408
Сарапул — 1 663 (+3)
Завьяловский район — 2 160
Алнашский район — 737 (+2)
Балезинский район — 811
Вавожский район — 406 (+2)
Воткинский район — 541 (+4)
Глазовский район — 439 (+1)
Граховский район — 290
Дебесский район — 336 (+2)
Игринский район — 1 060
Камбарский район — 438
Каракулинский район — 263
Кезский район — 448 (+2)
Кизнерский район — 439
Киясовский район — 345
Красногорский район — 475
Малопургинский район — 563
Можгинский район — 509 (+6)
Сарапульский район — 508
Селтинский район — 346 (+1)
Сюмсинский район — 496
Увинский район — 1 519 (+1)
Шарканский район — 724 (+2)
Юкаменский район — 403 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 576
Ярский район — 342
Берегите себя.
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