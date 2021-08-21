Карта распространения коронавируса 21 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Борьба продолжается Фото:unsplash.com

На утро 21 августа в Удмуртии заболел ковидом еще 221 человек. Это новый антирекорд нашей республики.

Коварную болезнь смогли победить 238 жителей региона. К сожалению, 14 человек скончались.

Подробнее о статистике по городам и районам:

Ижевск — 20 792 (+117 к 20 августа 2021 года)

Глазов — 2 141 (+43)

Воткинск — 1 924 (+31)

Можга — 2 408

Сарапул — 1 663 (+3)

Завьяловский район — 2 160

Алнашский район — 737 (+2)

Балезинский район — 811

Вавожский район — 406 (+2)

Воткинский район — 541 (+4)

Глазовский район — 439 (+1)

Граховский район — 290

Дебесский район — 336 (+2)

Игринский район — 1 060

Камбарский район — 438

Каракулинский район — 263

Кезский район — 448 (+2)

Кизнерский район — 439

Киясовский район — 345

Красногорский район — 475

Малопургинский район — 563

Можгинский район — 509 (+6)

Сарапульский район — 508

Селтинский район — 346 (+1)

Сюмсинский район — 496

Увинский район — 1 519 (+1)

Шарканский район — 724 (+2)

Юкаменский район — 403 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 576

Ярский район — 342

Берегите себя.

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