Итоги недели в Ижевске: разлив «бетонной реки», 221 заболевший коронавирусом и погода 1 сентября 2021

Аномальная жара не собирается уходить в ближайшие три дня
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Лето вышло на финишную прямую: еще 10 дней, и настанет сентябрь. Предлагаем вспомнить главные новости последней недели, чтобы быть в курсе всех событий: как жара влияет на республику? какие новости коронавируса стоит знать? поймали ли дрифтера на «семерке»? и многое другое – в нашем материале.
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- Бизнес в Ижевске, или чем могут гордиться современные миллиардеры
- Браконьера в Удмуртии подозревают в попытке дать взятку полицейскому
- Команда Удмуртии победила во Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
- На улице Советской в Ижевске делают искусственную неровность
- Мемориальные доски установят на фасаде школы и жилого дома в Ижевске
- 11,4 млн рублей суммарно получат призеры и победители Олимпиады из Удмуртии
- Сотрудник учебного заведения в Ижевске подозревается в краже 7 ноутбуков
- Название для нового 50-метрового бассейна выбирают в Ижевске
- 100 тысяч рублей списали у ижевчанки при бронировании совместной поездки
- Бывшего гендиректора осудили за хищение 60 млн рублей в Ижевске
- В Ижевске перенесут остановку «Соборная мечеть»
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Жара и дымка
Ижевск, 14 августа 2021 года
Фото: Анастасия Захарова
Эта неделя была очень жаркой, и в ближайшие три дня столбик термометра все еще будет показывать за +30 градусов. Также юго-западный регион страны горит, и дым идет в нашу республику, образуя дымку и запах гари. Наши спасатели из Удмуртии тушат пожар в Мордовии в две смены. С начала года 90 лесных пожаров потушили в Удмуртии, а недавно вновь запретили посещать леса из-за высокой пожароопасности.
Прямой ущерб от засухи составил 2 568,8 млн рублей. План по снижению ущерба от почвенной засухи уже утвердили.
Мы делали прогноз погоды на август, а также выяснили, какой будет осень.
Потоп и эвакуация
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Пока одна часть России находится в огне, другую часть затапливает. Например, 32 школьника из Ижевска, которые отдыхали в лагере на Азовском море, были эвакуированы.
Мы узнали у их вожатых и одного из родителей, как они пережили ЧС.
Погода на осень
Брать ли зонтик на линейку 1 сентября? Когда придут морозы? А выпадет первый снег?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
После такого аномального лета не знаешь, чего ждать от осени. Мы собрали три мнения и сделали из них прогноз погоды на сентябрь, октябрь и ноябрь.
Лихач на «семерке»
Мужчина создавал аварийную ситуацию
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
В сеть попало видео, как на ул. Удмуртской мужчина устроил дрифт-шоу на своей машине. Лихача быстро поймали сотрудники Госавтоинспекции.
Новости коронавируса
На 21 августа заболел 221 человек, 238 победили болезнь, 14, к сожалению, скончались
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Удмуртия перешагнула свой порог выявления коронавирусной инфекции за сутки. Сначала мы достигли зимнего пика заболеваемости в 220 случаев заражения в день, а сегодня побили рекорд – за минувшие сутки заразился 221 человек.
141 новую койку для больных ковидом развернули в республике. Также открыты мобильные пункты вакцинации для сотрудников образовательных учреждений, по городу также передвигается пункт для населения.
Воткинский завод увеличил производство кислорода для ковид-центров Удмуртии.
Ограничения для общепита продолжают действовать. Так, одно кафе в Ижевске закрыли из-за несоблюдения антиковидных требований. Ранее мы рассказывали, почему в республике увеличилась смертность от ковида и какие ограничения вводятся в связи с этим.
«Комсомолка» выпустила подкаст о том, когда стоит ревакцинироваться и есть ли смысл сдавать тест на антитела.
Крематорию – нет
Власти отказались от идеи строительства крематория под Ижевском. Теперь для проекта ищут другую площадку.
Признали вину
Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере экс-министр строительства Удмуртии и бывший гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ» Иван Ястреб и второй фигурант уголовного дела признали свою вину. Суд назначен на 26 августа.
Исторический вопрос
Жителей Ижевска возмутил снос исторической чугунной ограды у «Ленинки». «Комсомолка» разобралась, что будет с оградой.
Фото: бетонная «река»
В Ленинском районе Ижевска разлилась бетонная «река». Посмотреть фото.
Фото: «московские» троллейбусы
Троллейбусы из Москвы уже в Ижевске! Посмотреть на красавцев можно по ссылке.
Желаем отличных выходных!