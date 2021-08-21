Итоги недели в Ижевске: разлив «бетонной реки», 221 заболевший коронавирусом и погода 1 сентября 2021

Аномальная жара не собирается уходить в ближайшие три дня Фото: Архив «КП» в Ижевске

Лето вышло на финишную прямую: еще 10 дней, и настанет сентябрь. Предлагаем вспомнить главные новости последней недели, чтобы быть в курсе всех событий: как жара влияет на республику? какие новости коронавируса стоит знать? поймали ли дрифтера на «семерке»? и многое другое – в нашем материале.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Бизнес в Ижевске, или чем могут гордиться современные миллиардеры

- Браконьера в Удмуртии подозревают в попытке дать взятку полицейскому

- Команда Удмуртии победила во Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

- На улице Советской в Ижевске делают искусственную неровность

- Мемориальные доски установят на фасаде школы и жилого дома в Ижевске

- 11,4 млн рублей суммарно получат призеры и победители Олимпиады из Удмуртии

- Сотрудник учебного заведения в Ижевске подозревается в краже 7 ноутбуков

- Название для нового 50-метрового бассейна выбирают в Ижевске

- 100 тысяч рублей списали у ижевчанки при бронировании совместной поездки

- Бывшего гендиректора осудили за хищение 60 млн рублей в Ижевске

- В Ижевске перенесут остановку «Соборная мечеть»

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Жара и дымка

Ижевск, 14 августа 2021 года Фото: Анастасия Захарова

Эта неделя была очень жаркой, и в ближайшие три дня столбик термометра все еще будет показывать за +30 градусов. Также юго-западный регион страны горит, и дым идет в нашу республику, образуя дымку и запах гари. Наши спасатели из Удмуртии тушат пожар в Мордовии в две смены. С начала года 90 лесных пожаров потушили в Удмуртии, а недавно вновь запретили посещать леса из-за высокой пожароопасности.

Прямой ущерб от засухи составил 2 568,8 млн рублей. План по снижению ущерба от почвенной засухи уже утвердили.

Мы делали прогноз погоды на август, а также выяснили, какой будет осень.

Потоп и эвакуация

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пока одна часть России находится в огне, другую часть затапливает. Например, 32 школьника из Ижевска, которые отдыхали в лагере на Азовском море, были эвакуированы.

Мы узнали у их вожатых и одного из родителей, как они пережили ЧС.

Погода на осень

Брать ли зонтик на линейку 1 сентября? Когда придут морозы? А выпадет первый снег? Фото: Архив «КП» в Ижевске

После такого аномального лета не знаешь, чего ждать от осени. Мы собрали три мнения и сделали из них прогноз погоды на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Лихач на «семерке»

Мужчина создавал аварийную ситуацию Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В сеть попало видео, как на ул. Удмуртской мужчина устроил дрифт-шоу на своей машине. Лихача быстро поймали сотрудники Госавтоинспекции.

Новости коронавируса

На 21 августа заболел 221 человек, 238 победили болезнь, 14, к сожалению, скончались Фото: Архив «КП» в Ижевске

Удмуртия перешагнула свой порог выявления коронавирусной инфекции за сутки. Сначала мы достигли зимнего пика заболеваемости в 220 случаев заражения в день, а сегодня побили рекорд – за минувшие сутки заразился 221 человек.

141 новую койку для больных ковидом развернули в республике. Также открыты мобильные пункты вакцинации для сотрудников образовательных учреждений, по городу также передвигается пункт для населения.

Воткинский завод увеличил производство кислорода для ковид-центров Удмуртии.

Ограничения для общепита продолжают действовать. Так, одно кафе в Ижевске закрыли из-за несоблюдения антиковидных требований. Ранее мы рассказывали, почему в республике увеличилась смертность от ковида и какие ограничения вводятся в связи с этим.

«Комсомолка» выпустила подкаст о том, когда стоит ревакцинироваться и есть ли смысл сдавать тест на антитела.

Крематорию – нет

Власти отказались от идеи строительства крематория под Ижевском. Теперь для проекта ищут другую площадку.

Признали вину

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере экс-министр строительства Удмуртии и бывший гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ» Иван Ястреб и второй фигурант уголовного дела признали свою вину. Суд назначен на 26 августа.

Исторический вопрос

Жителей Ижевска возмутил снос исторической чугунной ограды у «Ленинки». «Комсомолка» разобралась, что будет с оградой.

Фото: бетонная «река»

В Ленинском районе Ижевска разлилась бетонная «река». Посмотреть фото.

Фото: «московские» троллейбусы

Троллейбусы из Москвы уже в Ижевске! Посмотреть на красавцев можно по ссылке.

Желаем отличных выходных!