Коронавирус 21 августа: антирекорд по суточной заболеваемости побит в Удмуртии

Диагноз подтвердился у 117 жителей Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии побит суточный антирекорд заражения коронавирусом: 220 лабораторно подтвержденных случаев заражения ковидом были выявлены 31 декабря, 2 января, 18 и 20 августа.

Сегодня, 21 августа, республика перешагнула этот показатель – 221 новый случай заболевания выявили в лабораториях Удмуртии. Среди заболевших 17 детей и 22 человека старше пенсионного возраста.

238 человек победили коварную болезнь и были выписаны. К сожалению, 14 человек скончались. Женщинам было 52, 72, 73, 74, 80, 83, 84, 85 лет. Мужчинам было 62, 72, 80, 82, 83, 86 лет.

Ранее мы рассказывали, почему в Удмуртии выросла смертность от ковида.

На 21 августа в республике зарегистрировано:

- 44 315 подтвержденных случаев заболевания ковидом;

- 36 229 выздоровевших;

- 1438 летальных исходов;

- 1 506 499 исследований на выявление ковида (из них за последние сутки 5767).

Среди заболевших 5728 в удовлетворительном состоянии, 1168 средней степени тяжести, 312 в тяжелом состоянии.

Напомним, что сегодня действует выездной пункт вакцинации.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Наводнение в Краснодарском крае в августе 2021 года: как группу детей из Ижевска эвакуировали из лагеря на Азовском море

- Почему в Удмуртии выросла смертность от коронавируса и какие ограничения вводятся в связи с этим?

- Карта распространения коронавируса на 20 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших