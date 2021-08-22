Погода в Ижевске 22 августа: малооблачно и до +34..+36°С

Еще один жаркий день ожидает ижевчан Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня погода все еще будет довольно жаркой, однако не исключено, что уже завтра жара уйдет из Удмуртии. Подробнее о прогнозе в воскресенье расскажет «Комсомолка».

Как сообщает республиканский гидрометцентр, днем 22 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбик термометра будет держаться возле отметок +32..+34°С. Скорость юго-восточного ветра составит 9-14 м/с. Отметим, что Гидрометцентр России прогнозирует повышение дневной температуры до +36°С и небольшой дождь.

Ночью облачно с прояснениями и до +20°С. Ветер изменит направление на южное и будет очень слабым.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Итоги недели в Ижевске: разлив «бетонной реки», 221 заболевший коронавирусом и погода 1 сентября 2021

- Карта распространения коронавируса 21 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших