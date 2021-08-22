Видео: в Ижевске загорелся склад пиломатериалов

Для тушения пришлось использовать подъемник Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В субботу, 21 августа, в поселке Машиностроителей города Ижевска загорелся склад пиломатериалов. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте», сообщение о возгорании поступило в 21:25.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В ликвидации пожара приняли участие 33 человека личного состава и 10 единиц техники. Тушить огонь пришлось в том числе с применением автоколенчатого подъемника.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Локализацию горения объявили в 23:51. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

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