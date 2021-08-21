100 человек и 30 единиц техники тушат пожар в Каракулинском районе Удмуртии

Население просят сохранять спокойствие Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

21 августа в 15:08 по местному времени поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Известно, что горит древесно-кустарниковая растительность.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Для ликвидации ландшафтного пожара привлечены силы и средства Каракулинского и Сарапульского пожарно-спасательный гарнизонов, на месте также работают сотрудники и техника Минприроды республики, Министерства дорожного хозяйства Удмуртии. Подняты опорные пункты по тушению крупных пожаров Ижевска и Сарапула», – указано в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, что в мае почти трое суток горел национальный парк «Нечкинский». В Удмуртии запрещено посещать леса из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности, местами температура воздуха прогревается выше +37 градусов.

На дороге плохая видимость Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Отмечается, что угрозы для населенных пунктов нет. Людей просят сохранять спокойствие. Внимание! На дороге у села Арзамасцево временно затруднено движение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

UPD в 19 часов вечера:

«Уважаемые участники дорожного движения. Движение на автомобильной дороге с. Каракулино - г Сарапул, возле с. Арзамасцево, полностью восстановлено, угроза безопасности дорожного движения устранена. Безопасных всем дорог», – сообщила пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

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