Частный детский сад в Ижевске оштрафовали за многочисленные нарушения

На данный момент нарушения устранены Фото: pixabay.com

Несколько штрафов придется заплатить частному детсаду, расположенному в одном из домов Ижевска, за многочисленные нарушения, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

По результатам проведенной проверки в садике были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и неисполнение требований пожарной безопасности. Также выяснилось, что у воспитателя отсутствовала обязательная при работе с детьми справка об отсутствии судимости.

Прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю, владеющему детским садом, представление об устранении нарушений закона и привлекла его к административной ответственности. Обнаруженные недочеты хозяин детсада устранил, теперь ему еще предстоит заплатить штрафы размером в 1 тыс. рублей за нарушение трудового законодательства и 3 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, работнику, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, также придется заплатить 6 тыс. рублей штрафа.

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