Молодой человек из Удмуртии приплыл в Японию за политическим убежищем

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Уроженец Удмуртии три года провел на Кунашире (входит в Курильские острова), а затем самостоятельно приплыл в Японию в поисках политического убежища. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» (16+) со ссылкой на РИА Новости (18+).

Известно, что мужчина вышел в море 17 августа. 19 числа его задержали пограничники Японии. Сейчас мужчина находится в японской иммиграционной службе.

Молодой человек проложил свой путь из поселка Головино (находится в 54 км южнее Южно-Курильска) в город Сибецу на Хоккайдо (Япония).

Ведется проверка.

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