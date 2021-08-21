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Общество21 августа 2021 11:59

Молодой человек из Удмуртии приплыл в Японию за политическим убежищем

Его личность пока неизвестна
Полина Андрианова
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Уроженец Удмуртии три года провел на Кунашире (входит в Курильские острова), а затем самостоятельно приплыл в Японию в поисках политического убежища. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» (16+) со ссылкой на РИА Новости (18+).

Известно, что мужчина вышел в море 17 августа. 19 числа его задержали пограничники Японии. Сейчас мужчина находится в японской иммиграционной службе.

Молодой человек проложил свой путь из поселка Головино (находится в 54 км южнее Южно-Курильска) в город Сибецу на Хоккайдо (Япония).

Ведется проверка.

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