«Сейчас новый асфальт уложат и начнут трубы менять»: дорогу со свежей разметкой стали ремонтировать в Удмуртии

Фото: https://vk.com/glazovcity

20 августа в Глазове начали ремонтировать ул. Пряженникова, о чем на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Коновалов. Правда, накануне ремонта на асфальт нанесли свежую разметку – «зебру», а после сняли часть дорожного полотна вместе с ней.

Пост и фотография об этом появились в пабликах «Глазов» и «Город Глазов» в соцсети «ВКонтакте». Горожане с юмором отнеслись к этому факту. В комментариях под постами они написали (прим. пунктуация и орфография авторов сохранены):

«Это, что. Сейчас новый асфальт уложат и начнут трубы менять», – пошутил Юрий.

«Как стремительно меняется Глазов, а вы всё ноете!», – написал человек с ником Белый Шум.

«Ну не на снятый же асфальт наносить - успели!», – «порадовался» Алексей.

«Не делают - не нравится, делают - не нравится», – заметил Ренат.

Некоторые пользователи вступились за работников:

«С гос контрактами ни чего не поделаешь. Есть срок исполнения», – написал человек с ником Chupa-Chups I-Eat-The.

«Ну если так положено по правилам? А вы хотели бы в этих колеях асфальтовых ездить, куда зимой неизвестно вправо или влево вынесет? Люди работают. Грамотные специалисты и с техникой. Давайте скажем им спасибо», – поблагодарил их Вячеслав.

«Малярам дали какой-то план в начале сезона, и они его придерживаются», – считает Александр.

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