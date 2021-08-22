Девятиэтажное здание общежития загорелось в Ижевске 22 августа

Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания Фото: очевидцы

В воскресенье, 22 августа, очевидцы сообщили в социальных сетях Ижевска, что в общежитии на улице 9 января начался пожар.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Как пояснила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте», сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по указанному адресу поступило в 14:53.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, горели балконы на пятом этаже открытым пламенем. На данный момент бойцы работают по повышенному рангу пожара. Подробности и обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

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