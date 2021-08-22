Около 118 га земель в Каракулинском районе Удмуртии пострадали от огня

Угрозы для населенных пунктов нет Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Обширный пожар в Каракулинском районе Удмуртии тушили в субботу, 21 августа. Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» председатель правительства республики Ярослав Семенов, угроза для населенных пунктов отсутствует, на ночь в дежурных караулах остались 58 человек и 20 единиц техники.

Как уточнил на своей официальной странице «ВКонтакте» министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов, возгорание произошло в Каракулинском лесничестве близ деревни Арзамасцево. Площадь пожара составляла не менее 118 га. Огонь бушевал у придорожной полосы, откуда перешел на территорию лесного фонда. Также министр отметил, что за этот день в регионе было зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 3,617 га.

Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Напомним, к тушению пожара в Каракулинском районе приступили с 15:10 минувшего дня. В ликвидации огня участвовало 100 человек и 30 единиц техники. По причине возгорания было затруднено движение транспорта по дороге Сарапул — Каракулино, ситуацию контролировали сотрудники ГИБДД. Локализовать возгорание древесно-кустарниковой растительности удалось через три с половиной часа после начала тушения.

Ранее из-за аномально жаркой погоды в Удмуртии был введен повторный запрет на посещение лесов.

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