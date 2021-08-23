Родственников защитника Грозного в годы Великой Отечественной войны ищут в Удмуртии

Фото: архив КП

В Удмуртии разыскивают родственников красноармейца Дмитрия Петровича Короткова (1908-17.05.1943), который погиб во время Битвы за Кавказ и похоронен в братской могиле города Грозный. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Известно, что родился Дмитрий Петрович в Сарапульском районе Удмуртской АССР. Во время войны был санинструктором», - говорится в сообщении.

Отмечается, родственников защитников Грозного соберут вместе на параде, посвященном 80-летию Победы.

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