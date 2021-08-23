«Августовский балконопад»: еще в двух многоэтажках Ижевска обрушились балконы

Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Стало известно о еще двух фактах разрушения балконов во время грозы и шквалистого ветра вечером 22 августа. Ижевчане поделились фотографиями в социальных сетях.

На фотографии, размещенной в группе «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» во «ВКонтакте», видно, что на газон обрушился один из балконов на Разина, 67.

Обрушение на улице Разина, 67. Фото: vk.com/zlou18

Также на фотографиях подписчицы группы «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «ВКонтакте» видно разрушение балкона на 7-м этаже кирпичного дома на улице Ворошилова. Кирпичи упали на пешеходную дорожку.

Обрушение на улице Ворошилова. Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Обрушение на улице Ворошилова. Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Напомним, прокуратура начала проверку инцидента с обрушением балкона, в результате которого пострадал 4-летний мальчик.

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