Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова: не исключаем возможность перехода на дистанционное обучение

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Несмотря на то, что учебный год в школах Удмуртии начнется в очном формате, власти не исключают возможности перехода на «дистант» в будущем. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» министр образования региона Светлана Болотникова, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Во всех образовательных организациях по-прежнему принимаются меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического контроля. В школах будет организован утренний фильтр, кабинетная система обучения, работа по «плавающему» расписанию уроков», - отмечает министр.

Линейки 1 сентября планируют провести на открытом воздухе, а родителям разрешат присутствие на празднике.

Напомним, в Удмуртии фиксируется рекордный рост заболеваемости COVID-19. Шестой день подряд регистрируют по 14 смертей от ковида и связанных с ним причин.

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