Мобильный пункт вакцинации от коронавируса развернут в театре «Молодой человек» в Ижевске 25 августа

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В столице Удмуртии на этой неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В среду, 25 августа, с 17:00 до 20:00 прививать будут в Парке космонавтов (улица Воткинское шоссе, 120А). В воскресенье, 29 августа, с 11:00 до 14:00 будет работать пункт в театре «Молодой человек» (улица Милиционная, 103).

Также продолжает ежедневную работу пункт вакцинации на Центральной площади Ижевска. Сообщается, что с начала его работы вакцинацию первым и вторым компонентом прошли уже более 36 459 человек.

«С 23 августа пункт в Театре оперы и балета прекратил работу в связи с подготовкой к новому театральному сезону. Поставить 1 и 2 компонент вакцины можно в мобильных палатках напротив театра. Получить второй компонент могут те пациенты, которые вакцинировались в пункте на Центральной площади 21 день назад», - отмечает пресс-служба ведомства.

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