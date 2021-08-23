Избили кочергой: двоих подозреваемых в разбое задержали в Удмуртии

Фото: пресс-служба УМВД по УР

В Воткинске задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, 33-летний гражданин обратился в полицию и сообщил о том, что двое неизвестных пришли к нему домой при свете дня и потребовали денег.

«Получив отказ, злоумышленники нанесли хозяину дома побои кочергой и похитили телевизор, два мобильных телефона и электроинструменты. Ущерб составил более 30 000 рублей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). Личность подозреваемых установили: были задержаны 48-летний неработающий ранее судимый горожанин и 28-летний бомж, также ранее имевший проблемы с законом.

Подозреваемых поместили в СИЗО. Установлено, что награбленное они продали скупщикам. В настоящий момент большую часть техники уже нашли и изъяли.

Предполагаемым разбойникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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