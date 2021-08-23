Председатель СК России Бастрыкин запросил доклад по факту обрушения стены и травмирования ребенка в Ижевске

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования 4-летнего ребенка после обрушения части стены жилого дома в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ведомства, ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, ранее контроль над уголовным делом, возбужденным по ч. 1 ст. 238 УК РФ, взяла на себя прокуратура. Обрушение части кирпичной стены во время резкого усиления ветра на 18 этаже жилого дома по улице Грибоедова произошло вчера, 22 августа около 18:00. Заходивший в подъезд 4-летний мальчик получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь.

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