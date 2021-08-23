Девочку с желто-розоватыми волосами ищут в Ижевске

Фото: ПСО "Регион 18", vk.com/psoregion18

В столице Удмуртии несколько дней идут поиски несовершеннолетней Полины Темниковой 2006 года рождения. Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18», 18 августа около 22:00 она вышла из дома на улице Воткинское шоссе и не вернулась.

Приметы: рост около 157 см, среднее телосложение, желто-розоватые до лопаток волосы, карие глаза.

Одета была в белый топ, бежевые шорты, черные тапочки. При ней был красный рюкзак.

Видевших девочку или знающих о ее местонахождении просят сообщить по телефонам 8 (951) 195-29-71 или 02 (102).

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