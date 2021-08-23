Удмуртия перевела почти весь свой коммерческий долг в бюджетный

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2 августа Удмуртия получила бюджетный кредит на сумму почти 30 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на замминистра финансов республики Веру Сухих.

Отмечается, что 5 августа региональный Минфин провел замещение кредитов, в результате на 6 августа доля бюджетных кредитов в структуре госдолга Удмуртии составила 91,5% против 42% по состоянию на 1 августа.

Суммарно на 1 августа республика была должна 63,69 млрд рублей.

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