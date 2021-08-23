Почти 60 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Удмуртию

Фото: Минздрав УР

В Удмуртию поступило 59 924 доз вакцины «Спутник Лайт» и 13 200 доз вакцины Спутник «V». Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, часть партии используют для ревакцинации.

«Сделать повторную прививку можно любой из российских вакцин. На данный момент в Удмуртии имеются три из них: Спутник V, ЭпивакКорона, Спутник Лайт. Записаться на ревакцинацию можно через портал Госуслуг или в регистратуре своей поликлиники. В мобильном пункте на Центральной площади ревакцинация проводиться не будет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ревакцинироваться могут только лица старше 60 лет и медработники. Еще одно ограничение – с момента первой вакцинации должно пройти более 6 месяцев.

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