Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 17:15

Жительницу Ижевска изнасиловали в лифте

Неоднократно судимому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

36-летнего жителя Ижевска обвиняют в изнасиловании 46-летней женщины в лифте. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по УР, мужчина был неоднократно судим.

«По данным следствия, 13 августа 2021 года обвиняемый употреблял спиртные напитки на скамейке у подъезда дома, в котором проживает 46-летняя потерпевшая. Около 20 часов 30 минут он увидел, что женщина зашла в подъезд, проследовал за ней, втолкнул в кабину лифта и изнасиловал», - говорится в сообщении.

Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступления. Ему грозит 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса развернут в театре «Молодой человек» в Ижевске 28 августа

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 223 человека