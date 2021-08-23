Жительницу Ижевска изнасиловали в лифте

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36-летнего жителя Ижевска обвиняют в изнасиловании 46-летней женщины в лифте. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по УР, мужчина был неоднократно судим.
«По данным следствия, 13 августа 2021 года обвиняемый употреблял спиртные напитки на скамейке у подъезда дома, в котором проживает 46-летняя потерпевшая. Около 20 часов 30 минут он увидел, что женщина зашла в подъезд, проследовал за ней, втолкнул в кабину лифта и изнасиловал», - говорится в сообщении.
Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступления. Ему грозит 6 лет лишения свободы.
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