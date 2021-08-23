45 тысяч школьников накормят горячими обедами в Ижевске в этом учебном году

Фото: Сергей Грачев

В этом учебном году горячие обеды в школах Ижевска будут получать 45 тысяч детей. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

«Это начальное звено с 1-го по 4-й классы, школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята из семей с трудной жизненной ситуацией», – пишет градоначальник.

Сообщается, что услугами предприятий питания пользуются 69 школ, в 10 школах работают свои столовые.

Рассказал городской глава и о подготовке столовых к новому учебному году.

«Большая работа проведена и по подготовке пищеблоков. Только за счет организаторов питания заменено технологическое и холодильное оборудование, проведен косметический ремонт на сумму более 11 млн руб.» , – отмечает мэр.

Напомним, ранее министр образования Удмуртии Светлана Болотникова не исключила возможности перехода школ республики на дистанционное обучение.

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