За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 224 человека

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 24 августа в Удмуртии выявлено 224 новых случая коронавируса. В числе заболевших 21 ребенок до 14 лет и 50 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 13 смертей.
223 человека выздоровели, их выписали.
5 803 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 293- в состоянии средней степени тяжести, 265 – в тяжелом состоянии.
Всего на 24 августа в Удмуртии зарегистрировано 44 985 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 36 705 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 479 смертей.
Вакцинирован 327 601 житель Удмуртии. Из них 277 193 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 15 407 человек.
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