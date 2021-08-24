За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 224 человека

Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 24 августа в Удмуртии выявлено 224 новых случая коронавируса. В числе заболевших 21 ребенок до 14 лет и 50 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 13 смертей.

223 человека выздоровели, их выписали.

5 803 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 293- в состоянии средней степени тяжести, 265 – в тяжелом состоянии.

Всего на 24 августа в Удмуртии зарегистрировано 44 985 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 36 705 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 479 смертей.

Вакцинирован 327 601 житель Удмуртии. Из них 277 193 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 15 407 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 24 августа 2021 года: вероятность возвращения дистанционного обучения и рухнувшие балконы многоэтажек

Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Ижевском