Последние новости Ижевска на утро 24 августа 2021 года: вероятность возвращения дистанционного обучения и рухнувшие балконы многоэтажек

Рассказываем о главных новостях Ижевска за минувшие сутки Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 24 августа. Сегодня днем ожидается температура до +22°С, возможен небольшой дождь. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 24 августа одной строкой:

- Почти 60 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Удмуртию

- Удмуртия перевела почти весь свой коммерческий долг в бюджетный

- 45 тысяч школьников накормят горячими обедами в Ижевске в этом учебном году

- Мобильный пункт вакцинации от коронавируса развернут в театре «Молодой человек» в Ижевске 28 августа

- Бывшего инспектора ДПС в Ижевске осудили за злоупотребление должностными полномочиями

- Родственников защитника Грозного в годы Великой Отечественной войны ищут в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

УПАВШИЕ БАЛКОНЫ

Обрушение балкона на улице Ворошилова Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

История с обрушением стен ижевских домов продолжается. Стало известно, что балконы во время грозы 22 августа обвалились не в одной, а в трех многоэтажках.При этом факт обрушения части стены на ребенка проверит прокуратура.Также доклад по этому происшествию запросил председатель СК России Александр Бастрыкин.

СКАНДАЛ ВОКРУГ АТТРАКЦИОНА

Аттракцион «Луна» Фото: пресс-служба Парков Ижевска

В середине августа жительница Ижевска пожаловалась в социальной сети, что едва не выпала во время катания на аттракционе «Луна» в Летнем саду. В подтверждение она разместила фото кровоподтеков, оставшихся от фиксаторов. Мы попыталась разобраться в ситуации.

ДИСТАНТ НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ

В новом учебном году в школах продолжат соблюдаться все антиковидные меры Фото: Архив КП

В настоящее время ласти Удмуртии не исключают возможности перехода на дистанционное обучение. По словам министра образования региона Светланы Болотниковой, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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