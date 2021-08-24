1 сентября в Удмуртии запретят продавать алкоголь

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1 сентября в Удмуртии с 10:00 по 22:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя. Как сообщается на сайте главы и правительства республики, это связано с проведением мероприятий по случаю Дня знаний. Запрет не касается предприятий общепита.

Отмечается, что в этот день региональный Минпромторг совместно с МВД проведет рейды, направленные на выявление нарушителей. Недобросовестным предпринимателям в соответствии с законом Удмуртской Республики от 04.10.2011 №44-РЗ грозят санкции.

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