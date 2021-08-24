Коронавирусом в Удмуртии все чаще заболевают дети

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В Удмуртии увеличилось количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в последние две недели количество семейных очагов заболеваемости увеличилось до 58,6% от общего количества. 32% заболевших в этих очагах – дети до 17 лет.

«С 9 по 22 августа количество заболевших детей составило 564 человека, в т.ч. 44 – дети в возрасте до года (8%)», - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что при отсутствии показаний для госпитализации изоляция заболевшего ковидом проходит по месту проживания, он лечится на дому. Изоляция продолжается до выздоровления (выписки).

Выходить из дома в период карантина запрещено даже для получения посылки, выноса мусора, прогулки с собакой или похода в магазин за продуктами. Все необходимое можно приобретать онлайн или с помощью родных, знакомых или волонтеров, исключив контакт с больным (оставлять все у входа в квартиру). Заболевший по возможности должен находиться в отдельной комнате, обязан пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами, по мниимуму общаться с членами своей семьи и использовать маски и дезинфицирующие средства.

В случае контакта с больным необходимо находиться в изоляции не менее 14 календарных дней или до выздоровления.

«Отказ от изоляции и медицинского наблюдения, а также несоблюдение требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» влечет привлечение граждан к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ – в виде штрафа от 15000 до 40000 рублей, по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ – в виде штрафа от 150000 до 300000 рублей», - напоминает ведомство.

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