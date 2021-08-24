Видео: пожар в здании 3-й горбольницы в Ижевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 24 августа, в здании Городской больницы №3 на улице Нагорной в Ижевске произошел пожар. Очевидцы поделились видеозаписью с места событий. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Произошло возгорание окна на эвакуационной лестнице, оно ликвидировано за 20 минут. Никто не пострадал, пациенты вне опасности», - сообщила пресс-служба регионального Минздрава в комментариях под записью в группе «Злой Ижевчанин».

Позже выяснилось, что в ходе тушения пожара спасателям и персоналу пришлось эвакуировать пациентов.

«Всего эвакуировано 87 человек, из них 24 человека нетранспортабельных. Звенья газодымозащитной службы спасли пять человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии и подтвердили, что пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К моменту прибытия пожарных горела оконная рама на лестничной клетке между 3 и 4 этажами больницы. Площадь возгорания составила 3 кв. метра, пожар потушили за 9 минут.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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