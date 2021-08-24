11 пострадавших домов: последствия непогоды на выходных устраняют в Ижевске

Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

В столице Удмуртии продолжают устранять последствия грозы и сильного ветра. Как сообщает пресс-служба городской администрации, различные повреждения получили 11 многоквартирных домов.

«Здесь частично пострадали кровля, балконы и окна, разрушена кирпичная кладка ограждений», - говорится в сообщении.

Также ветер повалил деревья на территории ряда социальных объектов – уборка здесь уже завершена. Более 50 упавших деревьев убрали с городских дорог и тротуаров. Этим, а также сбором смета и очисткой проезжей части занимаются 22 единицы техники и 33 рабочих.

Напомним, разыгравшаяся в выходные непогода изрядно потрепала город: в частности, обрушились балконы как у ряда многоэтажек, а после обрушения части кирпичной стены дома на улице Грибоедова пострадал 4-летний мальчик (дело уже находится на контроле прокуратуры, а председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по происшествию).

Телефон городской диспетчерской службы - 072, с мобильных - 998-072.

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