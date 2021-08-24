Премию Минпросвещения России в размере 200 тысяч рублей получат 12 педагогов из Удмуртии

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За достижения в педагогической деятельности 12 учителей из Удмуртии получат премию Минпросвещения России в размере 200 тысяч рублей. Соответствующий приказ с перечнем педагогов опубликован на официальном сайте ведомства.

В 2021 году премию получат следующие педагоги Удмуртии:

- Людмила Файзуллина, учитель изобразительного искусства ижевской гимназии №56;

- Ольга Нигматулина, учитель технологии ижевской школы №74;

- Надежда Деревнина, учитель русского языка и литературы воткинской школы №6 имени Героя Советского союза Н.З. Ульяненко;

- Татьяна Тарасова, учитель математики воткинской школы №6 имени Героя Советского союза Н.З. Ульяненко;

- Елена Машковцева, учитель начальных классов глазовской школы №9;

- Елена Кузнецова, учитель истории и обществознания глазовской школы №12;

- Ольга Храброва, учитель физической культуры Завьяловской школы с углубленным изучением отдельных предметов;

- Елена Иванова, учитель начальных классов Юськинской школы;

- Ольга Зорина, учитель истории и обществознания Новобиинской школы Вавожского района;

- Ольга Глазырина, учитель русского языка и литературы Вавожской школы;

- Наталья Ветошкина, учитель информатики Кезской школы №1;

- Ольга Корепанова, учитель начальных классов Игринской школы №4.

Также на сайте Минобрнауки Удмуртии отмечается, что 50 педагогов, выигравших различные региональные конкурсы, получат по 50 тысяч рублей из республиканского бюджета.

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