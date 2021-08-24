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Происшествия24 августа 2021 11:50

54-летний мужчина утонул в пруду в Удмуртии

Житель Камбарки был нетрезв
Дмитрий Коренев
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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В Камбарке проводится доследственная проверка по факту гибели 54-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, признаков насильственной смерти не обнаружено, а на момент смерти мужчина был нетрезв.

«По данным проверки, в ночь с 22 на 23 августа 2021 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, утонул в городском пруду г. Камбарки. Около 6 часов 23 августа его тело без признаков насильственной смерти обнаружено местным жителем», - говорится в сообщении.

В рамках проверки было осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза, допрашиваются очевидцы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 19 августа в Каме утонул житель Сарапула. Также тело неустановленного мужчины нашли в пруду Ижевска.

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