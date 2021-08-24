Руководителя «управляйки» в Удмуртии подозревают в получении откатов

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В Сарапуле возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего ижевчанина, который был управляющим местной компанией, работающей в сфере ЖКХ. Как сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии, его подозревают в получении откатов при заключении договоров на проведение капитального ремонта.

«По данным следствия, ранее судимый за совершение мошеннических действий в сфере ЖКХ подозреваемый занимал пост управляющего компании в сфере ЖКХ в Сарапуле. В период с 2019 по 2020 г.г. при заключении договоров на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Сарапула, находящихся в ведении его управляющей компании, подозреваемый неоднократно получал коммерческие подкупы от директора одной из коммерческих организаций на общую сумму 228.979 руб. и от индивидуального предпринимателя на общую сумму 144.518 руб.», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 204 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела была изъята интересующая следствие финансовая документация компании, допрашиваются свидетели и подозреваемый. Устанавливаются обстоятельства преступления.

Ижевчанину грозит штраф в размере до миллиона рублей или 5 лет лишения свободы со штрафом до двадцатикратной суммы отката.

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