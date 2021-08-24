Карта распространения коронавируса 24 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезев

На утро 24 августа в Удмуртии заболели ковидом 224 человека. 13 человек скончались, 223 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 193 (+132 случаев к 23 августа 2021 года)

Глазов — 2 160 (+5)

Воткинск — 1 945 (+11)

Можга — 2 430 (+5)

Сарапул — 1 687 (+20)

Завьяловский район — 2 191 (+4)

Алнашский район — 737

Балезинский район — 818

Вавожский район — 414 (+1)

Воткинский район — 544

Глазовский район — 439

Граховский район — 290

Дебесский район — 343

Игринский район — 1 072 +(6)

Камбарский район — 447 (+8)

Каракулинский район — 266 +(2)

Кезский район — 453

Кизнерский район — 439

Киясовский район — 349

Красногорский район — 478

Малопургинский район — 570

Можгинский район — 511

Сарапульский район — 518 (+10)

Селтинский район — 356 (+6)

Сюмсинский район — 504 (+4)

Увинский район — 1 528 (+5)

Шарканский район — 737 (+4)

Юкаменский район — 406 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 604

Ярский район — 343

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