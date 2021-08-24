Карта распространения коронавируса 24 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезев
На утро 24 августа в Удмуртии заболели ковидом 224 человека. 13 человек скончались, 223 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 193 (+132 случаев к 23 августа 2021 года)
Глазов — 2 160 (+5)
Воткинск — 1 945 (+11)
Можга — 2 430 (+5)
Сарапул — 1 687 (+20)
Завьяловский район — 2 191 (+4)
Алнашский район — 737
Балезинский район — 818
Вавожский район — 414 (+1)
Воткинский район — 544
Глазовский район — 439
Граховский район — 290
Дебесский район — 343
Игринский район — 1 072 +(6)
Камбарский район — 447 (+8)
Каракулинский район — 266 +(2)
Кезский район — 453
Кизнерский район — 439
Киясовский район — 349
Красногорский район — 478
Малопургинский район — 570
Можгинский район — 511
Сарапульский район — 518 (+10)
Селтинский район — 356 (+6)
Сюмсинский район — 504 (+4)
Увинский район — 1 528 (+5)
Шарканский район — 737 (+4)
Юкаменский район — 406 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 604
Ярский район — 343
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