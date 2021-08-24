Гороскоп на 25 августа для ижевчан: Девам стоит начать борьбу со своими комплексами, а перед Весами встанет тяжелый выбор

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ОВЕН

Довольно непростой день. Особенно отвратительным будет утро. Звезды рекомендуют не браться за сложные задачи.

ТЕЛЕЦ

Хороший день, чтобы начать заниматься спортом или проявить любую другую физическую активность. Для мыслительных упражнений этот день явно не подходит.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам звезды советуют забыть о какой-либо сторонней помощи. Желающих помочь будет достаточно, но все они сделают только хуже. Решайте свои проблемы самостоятельно.

РАК

Звезды советуют расслабиться и смотреть на то, как мир вокруг вас катится в бездну. Вспоминать о том, что вы катитесь вместе с ним, противопоказано.

ЛЕВ

Больших успехов ожидать не стоит. Серьезных провалов, впрочем, тоже. Вечером желательна прогулка у воды или поход в кинотеатр – все остальные виды досуга могут привести к фатальным последствиям.

ДЕВА

Вам пора начинать борьбу со своими комплексами, иначе скоро от вашей самооценки не останется живого места.

ВЕСЫ

Перед Весами встанет тяжелый выбор. В какой сфере, звезды не уточняют – будьте морально готовы ко всему.

СКОРПИОН

Если у вас получится к концу дня не сойти с ума – уже очень хорошо. Попробуйте перебросить свои дела на других людей.

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют не забывать о своих родных и близких. Вы явно уделяете им недостаточно внимания.

КОЗЕРОГ

Довольно удачный день. Правда, утром возможны небольшие проблемы на работе – но вы более чем в состоянии с ними справиться.

ВОДОЛЕЙ

Неплохой день. Звезды не советуют долго сидеть на одном месте – чем чаще будете менять дислокацию, тем лучше.

РЫБЫ

Прекрасный день, который запомнится вам надолго. Особенно много ярких моментов звезды обещают утром.

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