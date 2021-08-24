Учебный год начнется во всех школах Удмуртии

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Комиссии признали готовыми к началу нового учебного года 100% школ Удмуртии. Как сообщается на сайте главы и правительства региона, 1 сентября 580 школ примут 190 878 детей.

«О выполненных мероприятиях в рамках подготовки к образовательному процессу рассказали сотрудники силовых структур - МВД по УР, МЧС по УР и Росгвардии по УР. В частности, МВД по УР большое внимание в преддверии учебного года уделяет профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. С 23 августа по 1 сентября проходит профилактическое мероприятие «Школьный автобус». В его рамках проводится проверка технического состояния школьных автобусов», - говорится в сообщении. - «Также сотрудники Госавтоинспекции проверят все маршруты движения школьных автобусов, всего организовано 579 маршрутов. С 23 августа идет профилактическое мероприятие «Внимание. Дети!», которое продлится до 30 сентября».

Руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Матюшина рассказала, что с 1 сентября 2020 года по 1 августа 2021 года проведено 585 проверок – в том числе и по школьному питанию и нарушению санитарного законодательства. Исследовались и показатели безопасности питьевой воды.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов поручил уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности в школах.

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