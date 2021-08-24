34-летний водитель «Фольксваген Поло» попал в смертельное ДТП в Удмуртии

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, около 17:15 местного времени 34-летний водитель «Фольксваген Поло» попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Известно, что мужчина ехал на 15 км автодороги «Глазов-Понино-Зотово» Глазовского района в сторону Глазова. По предварительным данным, он не смог справиться с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил смертельную травму. Сообщается, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности. На месте работают сотрудники полиции.

Использование ремня безопасности значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Использование ремней безопасности необходимо, независимо от того, находитесь ли вы в городе или на трассе. Используйте ремень безопасности всегда при каждой, даже самой незначительной поездке, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье на долгие годы», – напоминает Госавтоинспекция МВД по Удмуртии.

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