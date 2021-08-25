25 августа в Ижевске ожидается +22 градуса

Погода в Ижевске. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 25 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +20…+22°С. Ожидается переменная облачность, синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 4.
Желаем вам отличной среды!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Гороскоп на 25 августа для ижевчан: Девам стоит начать борьбу со своими комплексами, а перед Весами встанет тяжелый выбор
34-летний водитель «Фольксваген Поло» попал в смертельное ДТП в Удмуртии