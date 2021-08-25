Минстрой отказал в строительстве сразу нескольких многоэтажек в Ижевске

Многоэтажные дома строить не будут. Фото: pixabay.com

В Ижевске не будут строить два 17-этажных дома вблизи стадиона «Зенит». Соответствующий приказ, как сообщает «Коммерсантъ – Удмуртия», подписал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

«Подписан отказ в выдаче разрешения на строительство. Еще две недели назад», - подчеркнул министр.

Напомним, кроме многоэтажек около стадиона планировалось построить двухъярусную стоянку на 500 машиномест и шестиярусную стоянку на 396 мест, а также подземную парковку и кафе. Но жители Ижевска высказались против возможной застройки всего в нескольких десятках метров к северо-востоку от спортивного объекта.

Кроме этого подписан еще один отказ на строительство. Теперь уже 17-этажного дома недалеко от улицы Гагарина в районе Татар-базара.

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