Продавщица из Ижевска расплачивалась картой покупателя-юриста

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В Ижевске продавец магазина подозревается в краже денег с банковской карты покупателя. Как сообщает МВД по региону, 42-летнюю женщину уже задержали.

По версии следствия, продавец нашла в магазине банковскую карту. И вместо того, чтобы передать ее в полицию, решила воспользоваться ситуацией. Сначала она оплатила покупку в своем магазине, потом еще несколько дней расплачивалась не своей картой в других магазинах города. В итоге она похитила более 7 000 рублей.

Потерпевшей оказалась 29-летняя юрист ижевского предприятия. Только через несколько дней она поняла, что карты у нее нет, но деньги с нее исчезают. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». В ведомстве напоминают, что снятие денег с найденной карты или оплата покупок с ее помощью – это тяжкое преступление. За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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