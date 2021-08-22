Буря в Ижевске 22 августа: что делать пострадавшим – жильцам домов и владельцам автомобилей?

Мальчику, на которого рухнул балкон, была оказана разовая медпомощь Фото: Архив «КП» в Ижевске

Буря пронеслась над Ижевском в прошедшее воскресение. Ветер до 20 м/с сносил деревья и заборы, на пруду перевернулась лодка с людьми. На улице Грибоедова из-за обрушения стены в новостройке пострадал четырехлетний мальчик, еще в двух домах города были серьезно повреждены балконы. 11 домов пострадало от непогоды.

«Комсомолка» разобралась, что теперь делать собственникам жилья и автомобилей.

НАСКВОЗЬ ПРОБИЛО МАШИНУ

Артемий Матушкин, житель Ижевска, в тот день припарковал машину на Герцена. Здесь только одна построенная многоэтажка, около дома довольно сильный ветер даже в хорошую погоду.

Артемий из квартиры услышал сильный шум с улицы, выглянул в окно и увидел, что ветер начал разносить материалы с соседней стройки. Женщина, гулявшая с собакой, спряталась за деревом, у нескольких машин выбило стекла.

Молодой человек спустился, чтобы попросить консьержа предупредить хозяев авто, и заметил на своем транспорте черные точки. Присмотрелся и ужаснулся.

«Вся левая сторона машины была разбита. Капот, багажник, крыша, – все было в осколках. У двери стекло разбито, левая задняя дверь пробита насквозь осколками», – делится Артемий.

Осколки повредили всю левую сторону машины Фото: Артемий Матушкин

Оказалось, что из-за ветра с 25 этажа вылетел стеклопакет на лоджии. Падая, он разбил окна на 18 и 15 этажах, и осколки упали на землю. Сдуло даже вещи с балкона, они тоже посыпались вниз, собрать их было уже невозможно. А хозяйка квартиры в этот момент была на работе.

Артемий собирается взыскать компенсацию от застройщика. Ведь гарантия дома – пять лет, а прошло из них только два.

«Обращусь к своему адвокату. Составим письма в управляющую компанию, на имя застройщика, проведем оценку – и будем подавать в суд», – говорит он.

Пока что мужчина обмотал машину скотчем, но ездить на ней невозможно – крыша может разрушиться в любой момент и упасть на голову.

Сейчас в машине небезопасно ездить Фото: Артемий Матушкин

Специализированный застройщик «Восточный квартал» прокомментировал ситуацию с домом на Герцена.

«В случае, если у жильцов дома возникли повреждения в результате стихийного бедствия, им необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, с заявлением. УК произведет осмотр и составит акт. При необходимости будет создана комиссия для определения причины возникновения повреждения, определения ущерба и порядка его устранения», — сообщили представители застройщика.

На Ворошилова тоже обрушилась часть здания Фото: https://vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Это не единственный инцидент, произошедший во время урагана. На улице Грибоедова балкон обвалился на мать с 4-летним ребенком. Никто не погиб, однако ребенок пострадал, ему была оказана медицинская помощь. Факт обрушения проверит прокуратура.

Ижевчане рассказали еще о заборе на ул. Молодежной, который чуть не упал на автомобили, а также о машине на Союзной, придавленной деревом. «Комсомолка» собрала фото и видео последствий бури.

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ?

Андрей Демьянов, автоюрист, утверждает, что возместить ущерб за поврежденный автомобиль возможно. Необходимо сразу же вызывать полицию или МЧС. Далее нужно выяснить, из-за чего упало дерево, конструкция или лоджия Затем понять, в чьей зоне ответственности находится то, что обрушилось. В данном случае Артемию нужно обращаться за компенсацией напрямую к застройщику. Если бы упала рекламная конструкция, компенсацию оплатил бы рекламодатель.

Некоторые автомобили оказались под деревьями Фото: https://vk.com/udmurtiya18rus

Если же падает дерево, нужно обращаться к администрации города или управляющей компании, в зависимости от того, где находится дерево. Однако добиться компенсации получится, только если дерево было аварийным.Если здоровое дерево просто не выдержало порывов ветра, придется самому оплатитьь ремонт.

«Даже если дерево внутри уже сгнило, но снаружи было живим, администрация может избежать ответственности», – комментирует автоюрист. – «У меня были такие дела».

КТО БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ДОМАХ?

Председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев рассказывает, что ответственность зависит от ситуации. В новостройке это можно сделать за счет гарантии от застройщика, в старом доме ремонтом займется управляющая организация. Но нужно доказать, что она должна была предусмотреть подобное происшествие.

Буря не пощадила балконы в доме на улице С. Разина Фото: https://vk.com/zlou18

«Осмотры общего имущества собственников проводятся дважды в год исходя из среднестатистических погодных условий, а также после природных катаклизмов. И управляющая компания или ТСЖ не обязаны рассчитывать, что будет ураган», – комментирует Александр Евсеев.

Впрочем, если у дома есть спецсчет и подобные работы были запланированы, можно в рамках текущего ремонта или капремонта отремонтировать поврежденные конструкции.

Жильцы, конечно, могут заказать экспертизу на устойчивость дома к нестандартным, экстремальным условиям. Но это довольно дорогая услуга.

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