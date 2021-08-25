Последние новости Ижевска на 25 августа 2021 года: неслучившееся столкновение поездов и пожар в больнице

Новости Ижевска. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 августа, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня будет всего +22°С и кратковременные дожди.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Гороскоп на 25 августа для ижевчан: Девам стоит начать борьбу со своими комплексами, а перед Весами встанет тяжелый выбор

- «Самый красивый котенок Ижевска»: голосование продолжается

- Учебный год начнется во всех школах Удмуртии

- Сценарист фильма «Общага» Павел Селуков приедет в Удмуртию

- Руководителя «управляйки» в Удмуртии подозревают в получении откатов

- 54-летний мужчина утонул в пруду в Удмуртии

- 1 сентября в Удмуртии запретят продавать алкоголь

- Тело мужчины обнаружили в пруду в Ижевске

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Компенсация за бурю

Последствия бури в Ижевске. Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

Буря пронеслась над Ижевском в прошедшее воскресение. Ветер до 20 м/с сносил деревья и заборы, на пруду перевернулась лодка с людьми. «Комсомолка» разобралась, что теперь делать собственникам жилья и автомобилей.

Пожар в больнице

Фото: архив редакции

24 августа в здании больницы №3 на улице Нагорной в Ижевске произошел пожар. Обошлось без пострадавших, но были эвакуированы 87 человек, из них 24 человека нетранспортабельных.

Венеция и Соломон

Ижевчане дают своим малышам редкие имена. Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии определили самые редкие имена новорожденных за первое полугодие 2021 года. Теперь в Ижевске живут Власий, Джастин, Дий, а еще Амайя, Арья, Аурика, Юта и Робия. Полный список необычных имен смотрите здесь.

700 метров до гибели

Фото: Алена Селезнева (архив КП)

На прошлой неделе на перегоне Иж-Бобья – Агрыз однопутного участка Круглое Поле – Агрыз Горьковской железной дороги удалось избежать страшной аварии: поезд Адлер-Ижевск мог столкнуться с пассажирским составом.

Смертельное ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

34-летний водитель «Фольксваген Поло» попал в аварию на 15 км автодороги «Глазов-Понино-Зотово» Глазовского района. Он не смог справиться с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.