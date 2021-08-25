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Общество25 августа 2021 11:15

Около 460 тысяч пенсионеров Удмуртии получат 10 тысяч рублей от государства в сентябре

В следующем году пенсию проиндексируют выше роста инфляции.
Дмитрий Коренев
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Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В сентябре единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат около 460 тысяч пенсионеров Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте», добавив, что в следующем году пенсию проиндексируют выше роста инфляции.

Указ о новой выплате накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Право на выплату имеют в том числе и получатели страховой пенсии, пенсии по потере кормильца и инвалиды.

Как пояснили в региональном отделении ПФР в Удмуртии, писать никаких заявлений на выплату не нужно – она будет назначаться проактивно, то есть на основании содержащихся в выплатном или пенсионном деле документов.

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